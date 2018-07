Inter confirma cirurgia e perde Dátolo por 40 dias

A decisão foi confirmada nesta terça pelo departamento médico do clube, que chegou a apostar somente na fisioterapia para recuperar o jogador. "Ele não teve efetividade na reação, então vai passar por uma cirurgia", disse o médico Carlos Poisl.

A expectativa do departamento é que Dátolo fique afastado dos gramados de 30 a 40 dias. Em função das dores, o argentino não vinha entrando em campo nas últimas rodadas do Brasileirão. Sua última partida foi contra o São Paulo, pela terceira rodada.

O treinador também não poderá contar com Rodrigo Moledo no domingo, no duelo contra o Sport, em Recife. O zagueiro, que esperava voltar ao time no fim de semana, seguirá fazendo fisioterapia para tratar uma lesão muscular.