Inter confirma contratação do atacante argentino Scocco

A diretoria do Inter vinha negociando com o argentino e o Newell''s nos últimos dias, mas somente neste sábado oficializou o acerto. De acordo com informação divulgada no seu site oficial, o clube espera apenas o Certificado Internacional de Transferência do jogador, que já foi pedido pela CBF à AFA (Associação de Futebol Argentina).

Scocco tem 28 anos e vinha sendo o principal destaque do Newell''s em 2013. Ele marcou 29 gols nesta temporada e foi fundamental na campanha que levou o clube argentino às semifinais da Libertadores, na qual foi eliminado pelo Atlético-MG em emocionante disputa de pênaltis.

Revelado pelo próprio Newell''s, Scocco passou por Pumas, Toluca, AEK e Al Ain antes de voltar ao clube em 2012. Com suas boas atuações, chamou a atenção de diversos times brasileiros, chegou a ficar próximo de ir para o Santos e teria também atraído olhares do Cruzeiro, mas acabou fechando mesmo com o Inter.