Inter confirma contratação do meia Alex e do atacante Scocco

PORTO ALEGRE - O meia Alex está de volta ao Internacional. Depois de uma negociação que se alongou pelas últimas semanas, o clube gaúcho confirmou a transferência neste sábado. Os valores não foram divulgados, mas o diretor executivo do clube, Newton Drummond, o Chumbinho, disse que a CBF já oficializou o novo contrato e garantiu o reforço, vindo do Al Gharafa, do Catar. No final da tarde, também foi divulgado no site oficial do clube o acerto com Ignácio Scocco

"No final da manhã, início da tarde, recebemos a informação do nosso departamento administrativo de que a CBF já reconhecia a transferência do Alex. Então já podemos confirmar a chegada, a negociação concretizada", disse o dirigente, em entrevista à Rádio Guaiba.

O Internacional não confirmou, mas Alex deve assinar contrato com duração de quatro anos. O jogador não deve ter dificuldade para se adaptar ao clube, já que tem longa história por lá. Ele atuou no Beira-Rio entre 2004 e 2009 e conquistou o título da Libertadores e do Mundial de Clubes em 2006. A última passagem do meia no Brasil foi pelo Corinthians, em 2011 e 2012, ano em que voltou a vencer a Libertadores.

Antes de fechar com o atacante argentino, que já soma 29 gols nesta temporada, Chumbinho já mostrava confiança. "Estamos aguardando a continuação da negociação do Scocco, o presidente estava imbuído dessa negociação. Conseguimos já o Alex e vamos ver se conseguimos mais esse reforço", afirmou.