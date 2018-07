Inter confirma contratação do técnico Argel Fucks

Poucas horas após o Figueirense anunciar a saída de Argel Fucks, a diretoria do Internacional confirmou a contratação do novo treinador na noite desta quinta-feira. De volta ao time no qual começou sua carreira como jogador, Argel assinou contrato até dezembro de 2016 para ser o substituto de Diego Aguirre, demitido na semana passada.

O tempo de contrato era o obstáculo ao acerto do treinador com o clube gaúcho. Argel, que tinha vínculo até o fim do próximo ano com o Figueirense, exigia a mesma duração do contrato para se transferir ao time gaúcho. No início da negociação, o Inter oferecera acerto somente até dezembro deste ano.

"Não tenho o direito de negar um convite do Inter, um clube com o qual sou identificado, em que comecei a minha carreira, me levou à seleção brasileira. Esse namoro já vem há muito tempo, agora virou casamento. A gente se preparou para isso, trabalhamos oito anos como treinador profissional", declarou o técnico, mais cedo, antes da oficialização do acerto pelo Inter.

Argel, de 40 anos, é a aposta da diretoria para encerrar a sequência de notícias negativas do Inter nas últimas semanas. O clube ainda tenta se recuperar da queda na semifinal da Copa Libertadores, torneio que consumiu quase todas as energias do time, em detrimento do Brasileirão.

Ao voltar suas atenções para a competição nacional, o Inter não conseguiu repetir as boas atuações da Libertadores e ocupa apenas a 10ª colocação da tabela, distante da briga pelo G4. Insatisfeita, a diretoria demitiu Aguirre, que criticou o clube pela decisão. E, para piorar, logo após a saída do treinador o clube levou uma expressiva goleada de 5 a 0 para o arquirrival Grêmio, no domingo.

Para interromper esta série negativa de acontecimentos no clube, a diretoria optou por Argel, após ouvir negativas de Muricy Ramalho e Mano Menezes. Também tentou Jorge Sampaoli, técnico da seleção chilena, e Oswaldo de Oliveira. Para Argel, comandar o pressionado Inter será o maior desafio de sua carreira de treinador até agora.

Ele vai desembarcar em Porto Alegre acompanhado do auxiliar técnico Gledson Robson Barroso de Lira, o Galego. O novo treinador do Inter vai ser apresentado na manhã desta sexta-feira, às 11 horas, no Beira-Rio. Será seu retorno ao clube, que defendeu na década de 90 como jogador. Pelo Inter, o ex-zagueiro foi campeão da Copa do Brasil em 1992 e campeão gaúcho em 1992 e 1994.