Inter confirma contratação do técnico Zé Ricardo até final do ano

Zé Ricardo é o novo técnico do Internacional. Após a diretoria sondar diversos nomes no mercado e ser comandado em seus últimos jogos interinamente por Ricardo Colbachini, o clube anunciou nesta segunda-feira a contratação do treinador com contrato válido até 31 de dezembro de 2019.

LEIA TAMBÉM > Inter reclama de decisão do VAR após derrota e vê pressão aumentar sobre interino

A diretoria do Inter também optou por mudar o cargo de Colbachini. Antes técnico do time B, ele agora passará a compor a comissão técnica permanente da equipe gaúcha como auxiliar técnico.

A apresentação de Zé Ricardo como treinador do Inter foi agendada para esta terça-feira, no Beira-Rio, após o treinamento da equipe, que está marcado para as 10 horas. E a sua estreia oficial será no sábado, quando o time gaúcho receberá o Bahia, na Fonte Nova, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No Inter, Zé Ricardo terá a missão de ajudar o time a se classificar à próxima edição da Copa Libertadores. O time gaúcho perdeu no último domingo para o Vasco, por 1 a 0, no Beira-Rio, e, com isso, parou nos 42 pontos.

Zé Ricardo assume o comando técnico do Internacional ?? https://t.co/8FACtiMKaI #VamoInter pic.twitter.com/g24gm2Ig4Y — Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 21, 2019

Zé Ricardo chega para o cargo que era de Odair Hellmann, demitido em 10 de outubro. Desde então, a diretoria buscou vários nomes, sendo o principal deles o argentino Eduardo Coudet, do Racing. E também viu Tiago Nunes, hoje no Athletico-PR, Roger Machado, do Bahia, e Vanderlei Luxemburgo, do Vasco, serem associados ao clube.