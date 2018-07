Inter confirma contratação do volante Anselmo, do Joinville

A diretoria do Internacional confirmou nesta quarta-feira a contratação do volante Anselmo, que estava no Joinville. Os dois clubes já haviam chegado a um acordo há alguns dias, mas questões burocráticas impediam o anúncio oficial. O jogador assinou contrato por três temporadas com o time gaúcho.

Anselmo chega como mais uma opção para a posição de volante, em meio a um elenco colorado recheado delas. O técnico Argel Fucks tem à disposição: Rodrigo Dourado, Fernando Bob, Fabinho, Nilton, Bertotto, Jair e Silva. Sua contratação, aliás, seria uma forma de o Inter se prevenir para uma possível saída de Dourado para o exterior.

"Anselmo é um volante de marcação com qualidade para sair jogando e boa presença ofensiva. Meio-campista com frieza para sair de situações de pressão, tem passes eficientes com as duas pernas e precisão em lançamentos", definiu o Inter no anúncio da contratação.

O jogador tem 27 anos e foi revelado nas divisões de base do Palmeiras. Acumulou passagens por Barueri, São Caetano, Genoa, Palermo e novamente o São Caetano, antes de voltar ao Joinville. No último Campeonato Catarinense, foi eleito o melhor volante da competição, ao lado de Cleber Santana, da Chapecoense.

Com a contratação de Anselmo, o Inter chega ao quarto reforço para o segundo semestre. Antes, já haviam sido anunciados o goleiro Danilo Fernandes, do Sport, o meia Luís Seijas, do Independiente Santa Fe, e o atacante Brenner, do Juventude. Outro atacante, Ariel, ex-Coritiba, também pode chegar.

RIVALDINHO

Ainda nesta quarta-feira, o Inter anunciou a contratação de outro reforço, mas este para seu time B. O clube gaúcho chegou a um acordo com o atacante Rivaldinho, filho do ex-jogador Rivaldo. Ele tem somente 21 anos e deve assinar vínculo por duas temporadas.

"Para mim, é uma alegria muito grande poder jogar em um clube gigante como o Internacional. Conversei com o meu pai sobre isso e ele apoiou muito a minha escolha pelo Inter, pois é um clube com uma grande estrutura e que pode dar todo o suporte para que eu evolua como jogador. Espero fazer o meu melhor e dar muitas alegrias para a torcida", disse o jogador.