Inter confirma demissão de Benítez; Leonardo pode ser substituto

Com a confirmação da saída de Benítez, vários nomes surgem como possíveis substitutos, incluindo o brasileiro ex-treinador do Milan Leonardo e o italiano Luciano Spaletti, atualmente no russo Zenit.

"A Inter e Rafael Benítez anunciam que, de forma mútua e com satisfação de ambas as partes, chegaram a um acordo para antecipar o fim de seu contrato", informou o clube italiano em comunicado, após dias de especulações.

"A Inter agradece Rafael Benítez por seu trabalho com o time, que resultou nos sucessos da Supercopa da Itália e do Mundial de Clubes da Fifa. Rafael Benítez agradece a Inter pela grande experiência profissional e as vitórias obtidas juntos."

O espanhol foi escolhido em junho para substituir o campeão europeu e italiano José Mourinho, que foi para o Real Madrid. A situação dele já estava complicada devido à campanha ruim na Série A italiana, em que a equipe ocupa apenas o sétimo lugar, mas Benítez aparentemente perdeu o emprego ao questionar Moratti.

No sábado, após a conquista do título mundial em Abu Dhabi, ele ameaçou deixar a Inter se o clube não contratasse jogadores para reforçar o elenco em janeiro. Ele criticou diretamente o presidente do clube, dizendo que promessas de contratar reforços feitas por ele não foram cumpridas.