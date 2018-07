Inter confirma empréstimo do atacante Marcelo Cirino, do Flamengo

A diretoria do Internacional confirmou a contratação do atacante Marcelo Cirino por empréstimo, junto ao Flamengo. O jogador vai assinar contrato até 31 de dezembro e será apresentado oficialmente nesta terça-feira, às 12h30, em Porto Alegre.

Revelado na base do Atlético-PR, Cirino acabou perdendo espaço no Flamengo nos últimos meses. Ele sofreu com a concorrência de contratações, como Berrío, além de jogadores, como o Leandro Damião, que devem ganhar mais oportunidades ao longo do Brasileirão.

Desde 2015 no time carioca, após deixar o Atlético-PR, Cirino foi artilheiro da Taça Guanabara daquele ano. Não conseguiu repetir atuações mais consistentes no Brasileirão com a camisa do Flamengo, como fez com o time paranaense, quando foi eleito a revelação do Brasileiro de 2013.

No Inter, Cirino será o 13º reforço do elenco montado pelo time gaúcho para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Antes de sua chegada, o clube contratou Roberson, Carlos e William Pottker para o ataque. Também acertou com os volantes Edenílson e Felipe Gutiérrez, os zagueiros Danilo Silva, Neris, Klaus e Victor Cuesta e os laterais Uendel, Carlinhos e Alemão.