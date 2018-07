Inter confirma lesão de Maicon, que deve desfalcar time

A contusão não é grave mas deve fazer com que o jogador desfalque a equipe por um período de 15 a 20 dias. Assim, ele ficaria de fora das próximas três partidas da Inter no Campeonato Italiano, contra Napoli, Catania e Chievo, e seria dúvida para a partida de volta contra o Olympique, no dia 13 de março, em Milão.

A notícia é péssima para a equipe, que não vive bom momento na temporada. Já são seis partidas consecutivas sem vitória, sendo cinco no Italiano e uma na Liga dos Campeões. Além de ter sua situação complicada na competição europeia, o time milanês não briga pelo título no campeonato nacional, já que ocupa apenas a sétima colocação na tabela, 14 pontos atrás do rival Milan, que lidera.