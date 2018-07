Inter confirma lesão no tornozelo e Edenilson é desfalque contra o Palmeiras

O Internacional terá desfalques para enfrentar o Palmeiras, nesta quarta-feira, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pela rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O clube confirmou nesta terça, logo após o treinamento no CT do Parque Gigante, em Porto Alegre, que o volante Edenilson, o lateral-esquerdo Carlinhos e o meia Valdivia não estarão na capital paulista para o duelo.

A ausência mais sentida será a de Edenilson, que voltou a sentir dores no tornozelo direito após o treinamento realizado na segunda-feira. Assim, o técnico Antonio Carlos Zago deve manter o meio de campo do Internacional com Fabinho ao lado de Rodrigo Dourado, Felipe Gutierrez e D'Alessandro. O mesmo que começou jogando na vitória sobre o Londrina, no último sábado, na estreia pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Quem também fez testes nesta terça-feira para ver se tinha condições físicas para jogar foi Carlinhos, mas o lateral-esquerdo foi vetado pelos médicos com uma lesão muscular. O mesmo valeu para o meia Valdivia, que tem seu nome envolvido em mais uma transferência: agora para o Cruzeiro.

No treinamento desta terça-feira, Antonio Carlos Zago não esboçou a equipe que entra em campo e comandou uma atividade de movimentação, cruzamentos e finalizações. O time colorado poderá ser o mesmo da vitória sobre o Londrina. O atacante Marcelo Cirino pode ganhar uma sequência na equipe, já que William Pottker, último reforço apresentado no clube, não poderá atuar pois já jogou na competição pela Ponte Preta.