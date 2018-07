Inter confirma Massari na lateral esquerda contra Lusa O elenco do Internacional terminou na manhã deste sábado a sua preparação para o confronto com a Portuguesa, neste domingo, no Beira-Rio, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, e o trabalho serviu para o técnico interino Osmar Loss confirmar a entrada do garoto Massari, do time Sub-23 do clube, como titular da lateral esquerda diante da equipe paulista.