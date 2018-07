Peça-chave no elenco do técnico Abel Braga, do Inter, o meia Alex vai seguir fora da equipe no jogo diante do Santos, domingo, às 17h, na Vila Belmiro, pela 32.ª rodada do Brasileirão. De acordo com boletim médico divulgado nesta quinta-feira, o jogador segue com dores no tornozelo esquerdo, fazendo tratamento fisioterápico. "Não estará à disposição para a partida contra o Santos", crava o clube.

Nesta tarde, Abel Braga comandou um treino coletivo no CT do Parque Gigante e, sem poder contar com Alex, montou o mesmo time que venceu o Bahia no último fim de semana, com Alan Patrick e Jorge Henrique entre os titulares.

A equipe escalada por Abel teve: Alisson; Cláudio Winck, Alan Costa, Ernando e Fabrício; Willians, Aránguiz, Alan Patrick, D''Alessandro e Jorge Henrique; Nilmar. Juan, Luque e Sasha não devem mais jogar este ano, machucados, enquanto o goleiro Muriel deve ser reintegrado "em breve", segundo o Inter.