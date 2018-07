Inter confirma que escalará titulares contra o Prudente O técnico Celso Roth confirmou nesta terça-feira que não poupará nenhum jogador do Internacional para a partida de quinta, contra o Prudente, fora de casa, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com o risco de contusão, Roth contou que preferiu escalar os titulares para dar ritmo de jogo.