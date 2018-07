Inter confirma que Gilberto desfalcará o time no sábado

O Inter explicou que Gilberto sofreu uma entorse no tornozelo direito e já realiza tratamento fisioterápico. O clube não apontou o período de afastamento do lateral dos gramados, apenas adiantando que ele não vai enfrentar o Caxias no sábado. Por causa das dores, inclusive, Gilberto nem participou do treinamento de quarta-feira do Inter, no Beira-Rio.

Na atividade realizada no estádio, o técnico Abel Braga optou pela escalação de Cláudio Winck, formado nas categorias de base do clube, para ocupar a lateral direita do Inter. O jogador já havia sido aproveitado pelo treinador em outras partidas do Campeonato Gaúcho, quando escalou equipes formadas basicamente por reservas.

O Inter pretende receber o Caxias no Beira-Rio, mas o local do duelo ainda não está confirmado porque o Ministério Público do Rio Grande do Sul e a Brigada Militar vão fazer nova vistoria no estádio antes de liberá-lo para ser reaberto. O Beira-Rio passou por reforma nos últimos anos para se adequar às exigências da Fifa, visando a Copa do Mundo.