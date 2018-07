Inter confirma que não terá Nilmar e D'Alessandro contra o Emelec

O Internacional não terá dois dos principais nomes do seu elenco para enfrentar o Emelec, quarta-feira, em Guayaquil (Equador), pela Libertadores. Nesta segunda-feira, o clube publicou boletim médico do elenco no seu site oficial e confirmou que D''Alessandro e Nilmar não terão condições de viajar.

D'Alessandro e Nilmar estão fora de combate desde o dia 4, quando o Inter venceu o Emelec pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O argentino saiu de campo com lesão muscular na perna direita, mas não se recuperou a tempo de jogar no Equador. Já Nilmar reclamou de dores na coxa direita durante a partida, mas ficou em campo no sacrifício. Depois, não jogou mais.