Inter confirma uso do vermelho pela primeira vez no Mundial de Clubes

O Internacional publicou uma nota em seu site oficial, na manhã desta segunda-feira, para informar que pela primeira vez o time usará o seu tradicional uniforme vermelho em uma edição do Mundial de Clubes da Fifa. Depois de ser campeão jogando todo de branco em duas partidas na edição de 2006 da competição, o clube gaúcho exibirá a sua cor predileta nesta terça, às 14 horas (de Brasília), quando enfrentará o Mazembe, do Congo, em Abu Dabi, pela semifinal do torneio.

A confirmação da cor do uniforme foi definida após uma reunião técnica realizada na manhã desta segunda no hotel Fairmant Bab Al Bahr, onde a FIFA montou seu centro de operações em Abu Dabi durante a realização do Mundial.

Após a reunião, ficou estabelecido que o time africano do Mazembe também usará o seu uniforme número 1, que conta com camisa branca com listras verticais pretas, calções e meias brancas. Entre os goleiros, ficou definido que Kidiaba vestirá um uniforme totalmente verde, enquanto Renan, do Inter, estará vestido todo de preto.

O Mazembe chegou à semifinal do Mundial ao bater o Pachuca, do México, por 1 a 0, na última sexta-feira. No outro duelo que valerá uma vaga na decisão, a Inter de Milão enfrentará o Seongnam, da Coreia do Sul, nesta quarta-feira.

Arbitragem. Antes de confirmar o vermelho como a cor do uniforme que usará na sua estreia neste Mundial, o Internacional soube no último domingo que um trio de arbitragem holandês irá comandar a sua partida nesta terça-feira. O juiz será Bjorn Kuipers, auxiliado por Berry Simons e Sander Van Roekel.