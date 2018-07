Inter conta com retorno de astros para encarar Botafogo O Inter terá o reforço de seus principais astros para enfrentar o Botafogo neste sábado, a partir das 18h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela quinta rodada do Brasileirão. Guiñazu, Oscar, D''Alessandro e Leandro Damião têm retorno confirmado ao time gaúcho, que luta para se aproximar da liderança do campeonato - está com oito pontos, quatro atrás do primeiro colocado Vasco.