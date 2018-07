Inter contrata Marcelo Lomba e libera Muriel para negociar com o Bahia

A diretoria do Internacional confirmou nesta quinta-feira que acertou a contratação do goleiro Marcelo Lomba, do Bahia, que chegará ao time gaúcho como opção imediata para a equipe comandada por Paulo Roberto Falcão. O jogador está traçando caminho inverso ao que poderá ser trilhado por Muriel, que não vinha tendo sucesso como substituto de Alisson, novo reforço da Roma, e foi liberado para negociar sua transferência justamente para o clube baiano, hoje integrante da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Inter deve oficializar nas próximas horas a contratação de Lomba, que já foi dirigido por Falcão no Bahia e na temporada passada atuou por empréstimo na Ponte Preta. O atleta, porém, já vinha negociando com o Inter nas últimas semanas, antes da demissão do técnico Argel Fucks, definida após a derrota por 1 a 0 para o Santa Cruz, em Recife, no domingo.

Lomba será contratado em definitivo pelo Inter e inicialmente chegará como uma opção de emergência para a vaga que também foi aberta pela ausência de Danilo Fernandes, que era o titular e atualmente luta para se recuperar de uma lesão muscular na coxa direita.

O Inter espera, inclusive, conseguir inscrever Lomba como novo jogador do clube no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até as 18 horas desta sexta-feira, fato que o deixaria em condições de estrear já neste domingo, contra o Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, às 16 horas, no Beira-Rio, pela 15ª rodada da competição.

TREINO - Antes de contar com Lomba à disposição, Falcão comandou na manhã desta quinta-feira um treino no CT Parque Gigante. O novo treinador e ídolo histórico do Inter dirigiu um trabalho tático no qual esboçou a equipe titular que poderá ser confirmada no duelo contra os palmeirenses.

Ainda sem Lomba e com Muriel liberado para fechar sua ida para o Bahia, Falcão promoveu a entrada na equipe do terceiro goleiro reserva do elenco, Jacsson, em um time que também teve William, Paulão, Ernando e Raphinha; Bob, Dourado, Sasha, Andrigo e Gustavo Ferrareis; Vitinho. Já a equipe reserva treino com Keiller; Paulo Cézar, Leandro Almeida, Alan Costa e Geferson; Fabinho, Anselmo, Anderson, Alex e Valdivia; Ariel.

Vindo de quatro derrotas seguidas no Brasileirão, o Inter ocupa a nona posição da tabela, com 20 pontos, e precisa vencer o Palmeiras para voltar a lutar diretamente por uma vaga no G4 da tabela, hoje fechado pelo Santos, que tem 23.