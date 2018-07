Inter contrata volante Willians para jogar o Gauchão

A chegada de Willians serve para cobrir a lacuna deixada no elenco pela saída do ídolo Guiñazu, que acertou o seu retorno para o Libertad, do Paraguai. A única opção que o técnico Dunga tinha para esta posição - que era a sua nos tempos de jogador - era Ygor, que foi reserva de Guiñazu na temporada passada.

Willians tem 26 anos e foi formado nas categorias do Santo André, onde foi revelado. Ele se transferiu para o Flamengo em 2009, ficando na Gávea até o meio do ano passado, quando foi vendido para a Udinese por cerca de 3 milhões de euros. No time italiano, praticamente só esquentou o banco, participando de apenas cinco partidas no campeonato nacional.

O volante é o segundo reforço do Inter para a temporada. Antes dele o clube havia fechado com o meia Vítor Júnior, do Corinthians. Por outro lado, saíram Bolívar, Nei, Renan, Dagoberto, Edson Ratinho e Marcos Aurélio, esse último cedido ao Sport em troca da volta de Gilberto ao Beira-Rio.