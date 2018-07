Inter convoca torcida para reapresentação do elenco no Beira-Rio nesta quarta

Rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro na temporada passada, o Internacional recorreu à torcida para começar a temporada de 2017 embalado. Nesta terça-feira, o clube divulgou nota informando que abrirá os portões do Beira-Rio para que os colorados apoiem o elenco na reapresentação, marcada para a manhã desta quarta.

Apesar da revolta causada pela queda no fim do ano passado, o Inter confia que os torcedores comparecerão em peso para empurrar os jogadores no início deste ano, que promete ser dos mais difíceis para o clube. Por isso, abrirá os portões do estádio a partir das 11h30 desta quarta, quando os jogadores vão ao gramado para o primeiro treino da temporada.

"Fala, galera colorada! Amanhã, retomamos o nosso trabalho e queremos fazer um ótimo 2017 junto com vocês. Compareçam amanhã no Beira-Rio para mostrar que nada vai nos separar", declarou o goleiro Danilo Fernandes em vídeo divulgado pelo Inter.

De acordo com a programação definida pelo clube, o elenco colorado vai se reapresentar nesta quarta às 10 horas no CT Parque Gigante. Às 11h, acontecerá a cerimônia de abertura da temporada na sala de imprensa do Beira-Rio. Meia hora mais tarde, os jogadores vão a campo e serão recebidos pela torcida.