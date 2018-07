Inter culpa inexperiência por empate na estreia

CANOAS - O técnico Osmar Loss avaliou que a inexperiência dos jogadores foi a principal razão para o tropeço do Internacional na estreia no Campeonato Gaúcho. Neste sábado, a equipe, formada basicamente por jogadores do time Sub-23, apenas empatou por 1 a 1 com o Passo Fundo, em partida disputada no Complexo Esportivo da Ulbra, em Canoas. Para Loss, o time recuou demais quando estava em vantagem.

"O resultado é fruto um pouquinho da jovialidade da equipe. A gente pediu para que eles continuassem atacando apesar do 1 a 0, mas acabamos nos defendendo demais. O Passo Fundo adinatou a marcação e nos dificultou bastante no segundo tempo. Não era o resultado que a gente queria, mas vamos seguir trabalhando para melhorar", afirmou Loss.

A opinião foi compartilhada pelo volante Rodrigo Dourado, que reconheceu a queda de rendimento do Inter no segundo tempo, quando o Passo Fundo conseguiu empatar a partida. "O segundo tempo foi ruim. Tomamos um gol de bobeira e não conseguimos buscar a vitória", disse.

Enquanto o time principal do Inter seguirá nesta segunda-feira para Bento Gonçalves, onde continuará a sua pré-temporada, a equipe Sub-23 voltará a entrar em campo nesta quarta-feira, pela segunda rodada do primeiro turno do Campeonato Gaúcho - a Taça Piratini. Em Gravataí, às 19h30, o Inter vai encarar o Cerâmica.