Inter dá entrada gratuita para sócios no jogo com o Figueirense

O Internacional aposta tudo na sua torcida para evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A quatro pontos da primeira equipe fora da zona de descenso, o clube gaúcho decidiu liberar a entrada gratuita de todos os seus sócios-torcedores com direito a adquirir ingresso no seu próximo compromisso como mandante na competição.

Em 18º lugar no Brasileirão com 27 pontos, o Inter vai receber no próximo sábado, às 21 horas, no Beira-Rio, o Figueirense, exatamente o 16º colocado, com 31. Por isso, o confronto é encarado pelo clube gaúcho como uma decisão para evitar o rebaixamento.

Assim, a expectativa do Inter é de contar com o Beira-Rio lotado no próximo sábado. Como o clube gaúcho possui mais sócios em modalidades com direito a adquirir ingresso do que a capacidade do seu estádio, os torcedores interessados em ir ao jogo devem fazer o check-in confirmando a presença no jogo através do site do programa.

Apesar do péssimo momento no Brasileirão, o Inter tem a quarta maior média de público do torneio, com 23.023 torcedores por jogo como mandante. E esse número deverá ser aumentado após a realização do duelo com o Figueirense. Há a expectativa, inclusive de ser superado o maior público do time no Beira-Rio em 2016. Em maio, na vitória por 3 a 0 sobre o Juventude, resultado que assegurou a conquista do hexacampeonato gaúcho, o estádio recebeu 42.065 torcedores, com 37.179 pagantes.

Antes de encarar o Figueirense, o Inter entra em campo nesta quarta-feira, às 19h30, na Vila Belmiro, para duelar com o Santos no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O foco, porém, como mostra essa promoção de ingressos e também a escalação de vários reservas, está mesmo voltada para o confronto de sábado.