Inter inicia os treinos, mas jogadores ainda não reencontram a bola

Um dia após se reapresentarem ao Internacional, os jogadores colorados tiveram o primeiro dia de trabalho efetivo nesta terça-feira, no CT Parque Gigante, em Porto Alegre. No entanto, como os treinamentos da pré-temporada estão focados na parte física, os atletas ainda não puderam matar a saudade da bola.

Para as atividades, que iniciaram pela manhã, o elenco foi dividido em dois grupos. Enquanto uma parte dos jogadores realizava testes ergométricos na academia, a outra corria ao redor dos gramados do CT sob um forte sol em Porto Alegre.

Durante a primeira semana de trabalho no ano, os jogadores vão treinar em dois turnos. Neste domingo, a delegação do Internacional viaja para os Estados Unidos, onde disputa a Florida Cup, torneio amistoso no qual encara Bayer Leverkusen, da Alemanha, e Fluminense.

O primeiro jogo oficial do Internacional na temporada acontece somente no último final de semana de janeiro, quando a equipe comandada pelo técnico Argel Fucks estreia pelo Campeonato Gaúcho recebendo o Ypiranga, de Erechim (RS), no estádio Beira-Rio.