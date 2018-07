Inter dá novo passo para retomar reforma do Beira-Rio

As obras de modernização do Beira-Rio estão paradas desde junho, depois de terem sido iniciadas um ano antes, com recursos próprios do Inter, proprietário do estádio. Elas acabaram sendo paralisadas após o clube anunciar que continuaria a empreitada em parceria com a Andrade Gutierrez. Cláusulas contratuais não acordadas entre as partes, porém, travaram esta nova fase da reforma, que agora parece estar próxima de ser retomada.

"Tomamos todos os procedimentos corretos para iniciar o processo de modernização do Beira-Rio em parceria com a empresa Andrade Gutierrez. Contratamos uma consultora jurídica justamente para proteger o clube de futuros problemas e acredito que o tempo esperado é necessário para o andamento certo da reforma. Recebemos a minuta do contrato nesta semana e entendemos estar adequada para aquilo que pensamos. E agora teremos, no dia 15 de dezembro, a votação no conselho deliberativo para aprová-la", afirmou Giovanni Luigi, em entrevista coletiva.

Caso o contrato seja realmente aprovado na votação do próximo dia 15, o presidente do Inter acredita que as obras de reforma deverão ser reiniciadas em janeiro. "A partir da aprovação do Conselho Deliberativo e posterior assinatura do contrato, as obras do Estádio Beira-Rio reiniciarão dentro de 30 dias. O prazo final de término da reforma fica por conta do Comitê Local da Copa", reforçou o dirigente.

Já ao ser questionado sobre como o Inter pretende conciliar a reforma do Beira-Rio com os torneios que o clube irá disputar em 2012, Luigi garantiu que o estádio não ficará fechado para jogos do time na Copa Libertadores, principal prioridade no primeiro semestre do próximo ano. Porém, ele admite que o time poderá não utilizar o local para alguns jogos do Campeonato Gaúcho, visando apressar as obras de modernização.

"É hora de aguardar, pois necessitamos da aprovação da minuta pelo conselho. A Libertadores é prioridade e não abrimos mão do Beira-Rio para sediar os jogos do Inter nesta competição. O Gauchão já pode ser repensado. Obviamente que, em algum momento, devido à segurança, por exemplo, o Beira-Rio pode ser fechado neste período", afirmou.