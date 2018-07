Inter dá primeiro passo no caminho para a redenção

A vitória de 1 x 0 sobre o Twente na quarta-feira garantiu a vaga, mas a performance foi mais uma vez fraca e a ansiedade na hora de finalizar para o gol voltou a atrapalhar alguns jogadores.

Pressionado, o técnico Rafa Benítez sabia que provavelmente seria chamado para a sala do presidente do clube, Massimo Moratti, para uma conversa desconfortável caso não tivesse vencido a partida, mas o gol de Esteban Cambiasso, aos 5 minutos do segundo tempo, garantiu a classificação.

"Foi importante que neste clube todos nós nos uníssemos para lutar pelo mesmo objetivo", disse Cambiasso após a partida.

Na sexta colocação no Campeonato Italiano, a Inter busca a ressurreição no nível doméstico. O último jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões contra o Werder Bremen deve ter vários jogadores poupados, apesar de a liderança da chave ainda estar em jogo.

Essa partida, marcada para o dia 7 de dezembro, acontece antes do Mundial de Clubes da Fifa, torneio que a Inter deve disputar com força máxima na esperança de recarregar as baterias para desafios maiores no futuro.