Inter de Limeira bate Nacional e larga na frente na luta pelo título da Série A3

Com gol de Éder Paulista, a Inter de Limeira saiu na frente na decisão do Campeonato Paulista da Série A3 ao vencer o Nacional na manhã deste sábado, no Nicolau Alayon, pelo placar de 1 a 0, em partida que atraiu pouco mais de mil torcedores ao estádio.

Com o resultado, o time de Limeira está a um empate de ficar com a taça. Já o Nacional precisará vencer por dois gols ou mais de diferença para conquistar o título. Triunfo por um gol de diferença leva o duelo para os pênaltis. O jogo de volta será no próximo sábado, às 19 horas, no Major Levy Sobrinho.

A Inter fez por merecer a vitória parcial nos primeiros 45 minutos do duelo contra o Nacional. O time de Limeira dominou o adversário e precisou de apenas 12 minutos para abrir o placar. Lucas Douglas puxou o contra-ataque e cruzou para Éder Paulista cabecear para o fundo das redes.

O Nacional, por sua vez, ficou refém de um suposto pênalti não marcado pelo árbitro da partida. Em jogada de Negueba, a bola bateu no braço de Calixto, mas o jogo seguiu normalmente.

No segundo tempo, o time da casa se soltou e foi para cima em busca do empate. Aos 18 minutos, após cobrança de escanteio, Luiz Henrique cabeceou rente à trave adversária. Na sequência, foi vez de Everton desperdiçar uma grande oportunidade. O jogador fez fila na defesa da Inter, mas chutou para fora.

O time visitante ainda poderia ter saído de campo com um placar mais elástico. Antes do apito final, Lucas Douglas apareceu livre na entrada da área e chutou rasteiro para grande defesa de Felipe Lacerda.