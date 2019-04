Inter de Limeira bate Santo André de virada e sai na frente na final da Série A-2

Já garantidos no Campeonato Paulista de 2020, Inter de Limeira e Santo André começaram a disputar a final da Série A2 do Campeonato Paulista nesse domingo.

Jogando no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira, o time da casa venceu por 2 a 1, de virada, e conquistou a vantagem de jogar pelo empate no jogo final.

Como não há regra do gol qualificado nem vantagem para a melhor campanha, o Santo André precisa de uma vitória por um gol de diferença no jogo de volta, na próxima quarta-feira, no Bruno José Daniel, para levar a decisão para os pênaltis. Se vencer por uma diferença maior, garante o título no tempo normal.

O confronto ficou marcado por golaços. Jogando no contra-ataque, o Santo André abriu o placar no primeiro tempo com Maykinho, que roubou a bola no campo de ataque e encobriu o goleiro Moisés com um toque de categoria.

Na etapa final, o adversário, embalado pela torcida presente no estádio, pressionou e conseguiu virar o placar. Aos 17 minutos, Tcharlles empatou após bonita tabela com Elvis e Marquinhos anotou de cabeça, o gol que chancelou a virada. No lance, o jogador da Inter teve sorte ao ver a bola bater na trave e ainda tocar na cabeça do goleiro Tomazella antes de entrar.