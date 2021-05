Inter de Limeira perde para o São Bento, mas se classifica no Paulistão

A Internacional de Limeira não lamentou a derrota para o São Bento por 2 a 1, nesta quinta-feira, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela penúltima rodada do Campeonato Paulista Sicredi 2021. Isso porque, apesar do tropeço, o time garantiu a classificação antecipada às quartas de final.

Apesar de não conseguir emplacar a quinta vitória seguida, a Inter foi beneficiada pelo empate entre Novorizontino e Botafogo, por 2 a 2, para garantir a vice-liderança do Grupo A, com 15 pontos. O time de Ribeirão Preto tem 11. Enquanto isso, o São Bento conquistou a sua primeira vitória no campeonato e segue vivo na luta contra o rebaixamento. Lanterna do Grupo B, com nove pontos, o time de Sorocaba deixou a degola.

Diante da necessidade da vitória, o São Bento começou a partida no ataque, mas quem marcou primeiro foi a Inter de Limeira. Aos 26, Daniel Vançan arriscou de fora da área, a bola desviou em Bruno Xavier e entrou. Mas a alegria alvinegra durou apenas cinco minutos, pois os donos da casa empataram com Julinho.

A Inter de Limeira chegou a ficar na frente do placar novamente aos 35 minutos em chute de longe de Felipe Saraiva. O árbitro marcou o gol, mas voltou atrás depois de ser avisado pelo VAR que a bola não entrou depois de acertar o travessão.

No começo do segundo tempo, a Inter de Limeira criou boas oportunidades com Bruno Xavier, Welinton e Léo Silva. Depois dos sustos, o São Bento equilibrou as ações e, com o passar do tempo, partiu para o ataque em busca da virada, pois só a vitória interessava na luta contra o rebaixamento.

Quando parecia que o jogo terminaria empatado, o São Bento conseguiu a primeira vitória no Paulistão. Diego Tavares aproveitou falha da defesa, invadiu a área e bateu na saída de Jefferson Paulino.

Os dois times voltam a campo no domingo, pela última rodada. Os horários ainda não foram definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF). O São Bento encara o Santos, na Vila Belmiro, em Santos, e a Inter de Limeira recebe o Guarani, no Major Levy Sobrinho, em Limeira.

FICHA TÉCNICA:

SÃO BENTO 2 x 1 INTER DE LIMEIRA

SÃO BENTO - Luiz Daniel; Gabriel, Dirceu, Bruno Leonardo e Julinho (Pablo); Escobar, Júlio Rusch (Fabio Bahia) e Daniel Costa; Kayan (Ruan), Geovane Itinga (Allan Dias) e Diego Tavares. Técnico: Marcelo Cordeiro.

INTER DE LIMEIRA - Jefferson Paulino; Lucas Balardin, Léo Silva, Thalisson e Daniel Vançan; Deivid (Mardley), Pedro do Rio, Thiaguinho e Bruno Xavier; Welinton (Rafael Santos depois Marcos Vinícius) e Felipe Saraiva (Jardisson). Técnico: Thiago Carpini.

GOLS - Bruno Xavier, aos 26, e Julinho, aos 31 minutos do primeiro tempo. Diego Tavares, aos 52 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Douglas Marques das Flores.

CARTÕES AMARELOS - Diego Tavares (São Bento); Thiaguinho, Léo Silva e Mardley (Inter de Limeira).

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).