Inter de Limeira supera São Bernardo e sonha com vaga nas quartas do Paulistão

Na briga para chegar às quartas de final do Campeonato Paulista, a Internacional de Limeira venceu o São Bernardo por 2 a 1, neste sábado à noite, no estádio Major Levy Sobrinho, o Limeirão, pela 11ª rodada. Ambos vão definir o futuro na rodada final, que vai acontecer no próximo final de semana.

A Inter agora soma 14 pontos e está na vice-liderança do Grupo A, um à frente do Guarani (13), que à tarde venceu a Ferroviária por 2 a 1. O líder é o Corinthians, com 20 pontos, após golear a Ponte Preta por 5 a 0. Na despedida, a Inter vai pegar o Santo André, no ABC.

Leia Também Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista 2022

Mesmo derrotado, o São Bernardo permaneceu com 15 pontos, na vice-liderança do Grupo B, que é liderado pelo São Paulo, com 17. Está na briga com a Ferroviária, com 10, para chegar às quartas. Na rodada final, o São Bernardo vai receber o Guarani no estádio Primeiro de Maio.

O primeiro tempo começou movimentado, com chances para os dois lados. O visitante quase abriu o placar aos quatro minutos, quando Silvinho finalizou e o goleiro Lucas Frigeri fez grande defesa. A Inter de Limeira respondeu com uma bola no pé da trave. Após jogada pelo lado esquerdo, a bola foi rolada para trás e Léo Duarte bateu com o pé esquerdo. A bola explodiu no pé da trave.

O gol da Inter saiu num pênalti apontado pelo VAR ao árbitro Thiago Duarte Peixoto. A bola bateu no braço do zagueiro Ligger dentro da área e o pênalti foi anotado. Na cobrança, Ronaldo deixou a torcida preocupada por ir em direção à bola devagar. Mas, com categoria, deslocou o goleiro e marcou seu nono gol, liderando a artilharia do Paulistão.

No segundo tempo, o São Bernardo voltou avançado, mostrando que iria buscar o empate. Mas levou uma ducha de água fria, logo aos quatro minutos quando saiu o segundo gol. Thiago Alagoano foi lançado do lado esquerdo, fez o giro e bateu forte. A bola desviou no zagueiro Rodrigo Souza, subiu e enganou o goleiro Alex Alves.

Mas o São Bernardo não baixou a cabeça e diminuiu aos 18 minutos. Silvinho foi derrubado na área por Celsinho, sofrendo o pênalti. Ele mesmo bateu, deslocou o goleiro e diminuiu o placar: 2 a 1. Com seus atacantes se movimentando bastante, o visitante passou a incomodar a defesa limeirense. O goleiro Lucas Frigeri fez, pelo menos, três grandes defesas e impediu o empate.

FICHA TÉCNICA:

INTER DE LIMEIRA 2 x 1 SÃO BERNARDO

INTER DE LIMEIRA - Lucas Frigeri; Celsinho, Rodolfo Filemon, Matheus Mancini e Tito (Rafael Carioca); Jhony Douglas, Matheus Galdezani (Júlio Rusch), Lima (Xandão) e Léo Duarte; Thiago Alagoano (Osman) e Ronaldo (Diego Tavares). Técnico: Vinícius Bergantin.

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Matheus Salustiano, Joilson (Ravanelli) e Ligger; Cristovam, Rodrigo Souza (Romisson), Cesinha (João Carlos) e Igor Fernandes; Silvinho, Matheus Davó e Paulinho Moccelin (Rafinha). Técnico: Márcio Zanardi.

GOLS - Ronaldo (pênalti), aos 22 minutos do primeiro tempo. Thiago Alagoano, aos 4, e Silvinho (pênalti), aos 18 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ronaldo, Jhony Douglas, Osman, Matheus Galdezani e Celsinho (Inter de Limeira); Cesinha e Paulinho Moccelin (São Bernardo).

ÁRBITRO - Thiago Duarte Peixoto.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP).