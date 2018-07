Inter de Limeira tem chance de renascer nesta quarta-feira

Depois de conhecer o fundo do poço, a tradicional Inter de Limeira pode iniciar o caminho de sua recuperação nesta quarta-feira. Na fase final do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, a equipe precisa de uma vitória diante do Nacional, de Vampeta, em São Paulo, para conseguir o acesso à Série A-3 (equivalente à terceira divisão do futebol paulista).

Campeã paulista de 1986, a Inter de Limeira viveu nas últimas temporadas os piores momentos de seus 97 anos de história. O clube disputou a elite do Campeonato Paulista pela última vez em 2005. Com dívidas e desorganizada administrativamente, a equipe entrou em decadência e despencou para a Segunda Divisão, no ano passado.

Muitos torcedores chegaram a duvidar da recuperação do clube. Contudo, a situação da Inter de Limeira começou a mudar com a troca do comando. Ailton Vicente de Oliveira assumiu a função de presidente no ano passado e promoveu uma reformulação em todo o futebol. Do elenco que caiu para a Segunda Divisão, apenas quatro jogadores permaneceram.

"Os dirigentes que administravam anteriormente abandonaram o clube", explica Ailton Oliveira. "Tínhamos R$ 640 mil só em dívida de água, e conseguimos reduzir para R$ 40 mil. Também conseguimos colocar a Inter na [loteria] Timemania. As únicas pendências hoje são trabalhistas, no que estamos em negociação."

A Inter de Limeira está com 7 pontos em quatro partidas na fase final e aparece em 2.º lugar no grupo (dois pontos atrás do Velo Clube). Como os dois primeiros de cada chave se classificam para a Série A-3, o time limeirense precisa ganhar do Nacional (3 pontos), ou empatar e torcer por uma derrota da Santacruzense (4 pontos) diante o Velo.

"Até o momento, contei mais com a ajuda de amigos do que com empresas, além das minhas próprias receitas. Tivemos alguns patrocínios, é verdade, mas o valor não chegou a cobrir nossas despesas com alojamento. Mesmo assim, conseguimos refazer o refeitório, arrumar alguns alojamentos e construir um elevador no estádio [Limeirão]", conta Ailton Oliveira.

No campo. A Inter de Limeira montou um grupo jovem e entrosado para a disputa da Segunda Divisão. Mesclou a base do time na Copa São Paulo de Juniores com atletas que chegaram com indicação do técnico Claudemir Peixoto. Os destaques são o meia Lucas Lima e o atacante Fernando Russi (artilheiro do time na Segunda Divisão).

"O presidente deu total liberdade para o meu trabalho", explica o treinador. "Alguns dos jogadores que atuam hoje na Inter trabalharam comigo no Campinas e no Desportivo Brasil. É verdade que ainda falta dar um passo para conquistar o acesso. Não será fácil enfrentar o Nacional, pois o gramado [do Nicolau Alayon] não está bem. Então teremos de ser inteligentes."

O gerente de futebol da Inter de Limeira, Marcel Barbosa, também destacou a mudança na administração do futebol do clube. "Demos credibilidade ao departamento. Tivemos que chegar ao fundo do poço para mudar. Esperamos estar na elite do Campeonato Paulista no ano do centenário da Inter [em 2013]."

Apesar de ter como principal meta conquistar o acesso, a Inter de Limeira pode estabelecer um feito no futebol paulista. Se conseguir faturar o título da Segunda Divisão, o clube será o único no Estado a conquistar todas as divisões. Além do Paulistão de 1986, a Inter ganhou a A-2 (1978/1996/2004) e a A-3 (1966).

Outro grupo. A outra chave da fase final da Segunda Divisão está embolada. A Inter de Bebedouro (7 pontos) receberá o Paulínia (7 pontos). Já o Primavera (1 ponto) tentará o último suspiro diante do Taboão da Serra (também 7 pontos). Todos os jogos desta quarta-feira acontecem às 16 horas.

QUINTA RODADA DA SEGUNDA DIVISÃO DO PAULISTA

QUARTA-FEIRA - 20/10/2010

16 horas - Primavera x Taboão da Serra

16 horas - Inter de Bebedouro x Paulínia

16 horas - Nacional x Inter de Limeira

16 horas - Santacruzense x Velo Clube

GRUPO 16

1.º Paulínia - 7 pontos

2.º Inter de Bebedouro - 7

3.º Taboão da Serra - 7

4.º Primavera - 1

GRUPO 17

1.º Velo Clube - 9 pontos

2.º Inter de Limeira - 7

3.º Santacruzense - 4

4.º Nacional - 3