Inter de Limeira vence Ferroviária em Araraquara e avança no Troféu do Interior

A Inter de Limeira devolveu a derrota sofrida na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista e venceu a Ferroviária por 2 a 0 na tarde desta quarta-feira, na Arena da Fonte Luminosa, garantindo sua vaga na semifinal do Troféu do Interior.

Por ter mais experiência na elite do futebol paulista nos últimos anos, a Ferroviária entrou no duelo na condição de favorito, até por ter superado o rival no último domingo, além de atuar em casa. Mas o que se viu em campo foi um time perdido, bem diferente daquele do fim de semana. O castigo foi a eliminação do Troféu do Interior.

Leia Também Grêmio empata e volta a enfrentar o Novo Hamburgo na semifinal do Gaúcho

Os times iniciaram a partida em ritmo lento, com muitos toques para as laterais e sem profundidade. Sentindo que a Ferroviária não tomava a iniciativa, a Inter de Limeira resolveu apertar e foi ganhando espaço a partir dos 20 minutos, sempre com Murilo Rangel, o jogador mais perigoso da equipe visitante.

Os gols, no entanto, só saíram com erros técnicos, ambos no fim da etapa inicial. Aos 38, Tony foi sair jogando e perdeu a bola. Airton acionou Tcharlles pela esquerda. Ele rolou para o meio da área. O próprio Tony tentou tirar e acabou empurrando para o fundo das redes. O segundo foi em jogada bem parecida, aos 43. Airton roubou a bola de Fellipe Mateus e jogou por cima de Saulo. Rangel só completou de cabeça.

No segundo tempo, a Inter se fechou por completo e não deu qualquer espaço para a Ferroviária ameaçar. E a melhor chance ainda foi do time visitante. Airton recuperou mais uma saída de bola ruim da equipe de Araraquara e finalizou para defesa de Saulo. Na sobra, o goleiro salvou nos pés de Tcharlles.

Com a Ferroviária rendida, a Inter seguiu trocando bons passes de bola, principalmente com Airton e Murilo Rangel, criou mais duas oportunidades, e confirmou com facilidade sua classificação à semifinal.

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA 0 X 2 INTER DE LIMEIRA

FERROVIÁRIA - Saulo; Lucas Mendes (Marquinhos), Anderson Salles, Max e Bruno Recife; Higor Meritão (Karl), Fellipe Mateus (Salomão), Tony e Jhonatan (Felipe Estrella); Hygor (Túlio Renan) e Bruno Mezenga. Técnico: Dado Cavalcanti.

INTER DE LIMEIRA - Rafael Pin; Córdoba, Roger Bernardo, Jean Pablo e Jonathan (Lucas Balardin); Marquinhos (Matheus Neris), Geovane e Murilo Rangel (Recife); Airton, Lucas Braga e Tcharlles. Técnico: Elano.

GOLS - Tony (contra), aos 38 e Murilo Rangel, aos 43 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Leandro Carvalho da Silva.

CARTÕES AMARELOS - Roger Bernardo, Marquinhos e Recife (Inter de Limeira).

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara.