Inter de Milão acerta com jovem zagueiro Juan

MILÃO - No último dia para transferência no futebol europeu, a Inter de Milão se movimentou e garantiu a contratação de dois reforços sul-americanos. O zagueiro brasileiro Juan, ex-Internacional, e o meia colombiano Guarín, que estava no Porto, foram confirmados nesta terça-feira e firmaram vínculo com o clube até junho de 2016.

Juan, de 20 anos, vinha sendo especulado como possível reforço da Inter desde a metade do ano passado, mas os milaneses tinha a concorrência de outro time italiano: o Napoli, que quase acertou com o jogador. No final de 2011, o Internacional o negociou com um grupo de empresários e ele saiu dos planos do time brasileiro.

Revelado pelo próprio clube gaúcho, o zagueiro se destacou nas divisões de base e foi campeão do mundo com a seleção na categoria sub-20, no ano passado. Ele será o quarto brasileiro no elenco do time italiano, ao lado de Julio Cesar, Maicon e Lúcio - Jonathan e Philippe Coutinho foram emprestados para Parma e Espanyol, respectivamente.

Já Guarín chega credenciado por uma ótima passagem pelo Porto. Em três temporadas e meia, ele conquistou uma Liga Europa, dois Campeonatos Portugueses e três Taças de Portugal. Revelado pelo Envigado, da Colômbia, ele passou por Boca Juniors e Saint-Étienne antes de chegar a futebol português.

A Inter também acertou a saída de um jogador. O queniano Mariga voltou de empréstimo junto à Real Sociedad, mas não ficará na equipe de Milão. Ele foi emprestado ao Parma, onde havia se destacado entre as temporadas de 2007 e 2010.