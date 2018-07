Inter de Milão anuncia contratação do cobiçado volante Kondogbia Depois de uma ótima temporada com a camisa do Monaco, que inclusive lhe garantiu convocações para a seleção francesa, o volante Geoffrey Kondogbia passou a ser disputado por alguns dos principais clubes da Europa. E nesta segunda-feira, uma decisão sobre seu destino finalmente foi tomada. Ele chegou a um acordo com a Inter de Milão.