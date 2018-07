Inter de Milão anuncia que punirá Icardi, mas deve mantê-lo como capitão

A Inter de Milão se manifestou oficialmente nesta segunda-feira sobre a polêmica envolvendo seu atacante Mauro Icardi. Diante do comportamento do argentino e de seus entreveros com a torcida do clube, a diretoria decidiu puni-lo, mas deve mantê-lo com a braçadeira de capitão.

Em comunicado em seu site oficial, a Inter confirmou que punirá o jogador, sem revelar, no entanto, qual a sanção. A imprensa italiana garante que se tratará de uma pesada multa. Havia a expectativa de que o atacante perdesse a braçadeira, como pedia a torcida, mas ao longo de toda a nota, a diretoria trata Icardi como "o capitão".

"Eu aceitei todas as decisões do clube. Vou tentar ser mais cuidadoso no futuro, algo esperado para alguém com o meu papel no time. Agora, mais unidos do que nunca, podemos nos preparar para os próximos compromissos com o máximo de determinação", declarou o jogador ao clube.

A polêmica ganhou forma com o lançamento da biografia de Icardi, na qual o jogador relata um episódio ocorrido em 2015 após uma derrota para o Sassuolo. Na ocasião, o argentino arremessou sua camiseta para a torcida, que, enfurecida, a jogou de volta para o gramado.

Na biografia, Icardi escreveu que deu sua camisa para uma criança e que o chefe de uma torcida organizada da Inter a arrancou das mãos do jovem. A organizada, no entanto, desmentiu esta versão, chamou o jogador de "palhaço" e o perseguiu com vaias na derrota de domingo para o Cagliari, na qual o atacante inclusive perdeu um pênalti.

"Os últimos dois dias têm sido um período triste da minha vida com a Inter. Ainda assim, em uma família momentos difíceis e desentendimentos acontecem. Tudo aconteceu por uma página do meu livro, provavelmente escrita com pressa. Uma página em que o tom não foi apropriado. Então, sinto muito pelos torcedores que foram atingidos por isso", disse Icardi.