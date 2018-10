Inter de Milão anuncia renovação de contrato de Miranda e mais cinco jogadores

A Inter de Milão anunciou nesta quinta-feira um "pacote" de renovações contratuais. Foram seis os jogadores que assinaram novos vínculos com o clube, entre os quais o brasileiro Miranda, que ampliou seu compromisso com o time italiano por mais um ano, agora até o fim da temporada 2019/2020.

Mesmo veterano, aos 34 anos, Miranda conta com a confiança do técnico Luciano Spalletti e tem sido titular da maioria das partidas da Inter de Milão. Seu nome chegou a ser vinculado a suposto interesse de clubes brasileiros, como o Palmeiras, mas ficou apenas na especulação.

Além de Miranda, a Inter acertou a renovação de outro brasileiro: o lateral-esquerdo Dalbert, que assinou novo vínculo até o fim da temporada 2022/2023, assim como Gagliardini. Candreva renovou até junho de 2021, enquanto Brozovic e Vecino assinaram compromisso até o meio de 2022.

O anúncio das renovações aconteceu um dia depois da Inter perder para o Barcelona por 2 a 0, no Camp Nou, pela Liga dos Campeões, ficando na segunda colocação do Grupo B, com seis pontos. No Campeonato Italiano, a equipe é a terceira colocada, com 19 pontos em nove partidas.