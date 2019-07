Inter de Milão anuncia transferência do zagueiro Miranda para o futebol chinês

Mais um jogador brasileiro está a caminho do futebol da China. Nesta sexta-feira, a diretoria da Inter de Milão usou as redes sociais para anunciar a transferência do zagueiro Miranda, campeão recentemente da Copa América com a seleção, para o Jiangsu Suning, clube da primeira divisão do país oriental que já contou com o volante Ramires (hoje no Palmeiras) em seu elenco.

"A FC Internazionale Milano anuncia que chegou a um acordo de resolução consensual com João Miranda, que se acertou com Jiangsu Suning. O zagueiro brasileiro, na Inter desde 2015, em quatro temporadas com a camisa dos 'nerazzurri', fez 121 jogos e um 1 gol", escreveu em um comunicado oficial a Inter de Milão.

O Jiangsu Suning é dos mesmos donos da equipe de Milão. O elenco do clube chinês já conta com o meia brasileiro Alex Teixeira, ex-Vasco. Aos 34 anos, Miranda, que tinha contrato por mais uma temporada na Itália, afirmou nos últimos dias que ainda tem o sonho de encerrar a carreira jogando no Coritiba, onde surgiu para o futebol, mas só daqui uns dois anos.

Miranda também passou por Sochaux, na França, e São Paulo antes de voltar ao futebol europeu para defender Atlético de Madrid e Inter de Milão. Pela seleção brasileira, além da recente Copa América, conquistou a Copa das Confederações de 2009, na África do Sul.