Inter de Milão anuncia volta do técnico Roberto Mancini

Horas depois de anunciar a demissão do técnico Walter Mazzarri, a Inter de Milão confirmou nesta sexta-feira a contratação de Roberto Mancini como substituto para o cargo. A troca de comando aconteceu antes de o time encarar o clássico com o Milan, no dia 23, na próxima rodada do Campeonato Italiano.

Mancini, que será apresentado oficialmente como novo treinador da equipe neste sábado, assim irá retornar ao clube que já dirigiu com sucesso entre 2004 e 2008. Depois disso, ele ficou entre 2009 e 2013 no Manchester City, antes de estar à frente do Galatasaray por apenas uma temporada, deixando o clube turco em junho passado.

Com Mancini, a Inter espera voltar aos bons tempos e superar o momento ruim que atravessa. Apenas na nona posição do Campeonato Italiano, o time ganhou apenas quatro dos 11 jogos que disputou na competição e soma 16 pontos, enquanto a líder Juventus já contabiliza 28. E o velho conhecido da torcida da Inter chega com o currículo de quem se tornou o treinador mais vencedor da equipe de Milão nos últimos dez anos. Com ele no comando, o time ganhou três títulos do Campeonato Italiano, nas temporadas 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008, faturou duas Copas da Itália, em 2005 e 2006, e outras duas Supercopas da Itália, nestes dois mesmos anos.

Ao oficializar a contratação de Mancini, o presidente da Inter, Erick Thohir, ressaltou que o objetivo de clube é fazer o time voltar a ser "um dos melhores clubes da Europa", assim como destacou o histórico vencedor do treinador na equipe italiana e no próprio Manchester City, pelo qual foi campeão inglês e da Copa da Inglaterra. "Sua carreira na Inter, como em outros lugares, fala por si. Sua experiência internacional e seu desejo de sucesso vão levar a equipe a um nível mais elevado", aposta o dirigente.

Além de Inter, City e Galatasaray, Mancini dirigiu Fiorentina e Lazio no início de sua carreira como técnico, sendo que no primeiro destes clubes conquistou a Copa da Itália em 2001.