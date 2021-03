Inter de Milão apresenta novo escudo e identidade visual para a próxima temporada

A Inter de Milão apresentou nesta terça-feira um novo escudo. O tradicional clube italiano revelou qual será a nova identidade visual a ser utilizada na próxima temporada, a 2021/22. Em vez de trazer no emblema as todas as letras do ome completo, agora a equipe só terá o "I" e "M" estampados. A ideia é usar essas duas letras para reforçar a expressão IM, que inglês quer dizer "eu sou".

Em comunicado, o clube explicou a mudança. "A Inter renova sua identidade visual para se abrir a um público cada vez mais digital e com consciência estética, para atingir alvos globais e diferentes faixas etárias, para se firmar como um ícone cultural e esportivo . O objetivo é tornar a marca Inter relevante e reconhecível não só pelos torcedores, mas também permitir que um público mais jovem e internacional se identifique com os valores", explicou.

O time afirmou que a nova identidade visual é uma releitura moderna do símbolo histórico, marcada pela proposta de enaltecer o espírito da Inter. No vídeo usado para o lançamento, aparecem jogadores do time atual e ídolos do passado, como o argentino Javier Zanetti e o italiano Marco Materazzi.

Recentemente, outras equipes mudaram o design do escudo para traços mais modernos. No Brasil, o Athletico-PR apostou nessa tendência. No futebol italiano, um exemplo foi a Juventus. O novo escudo da Inter de Milão foi criado pelo Bureau Borsche, um dos mais importantes estúdios de design gráfico do mundo.