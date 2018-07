Inter de Milão assina contrato de parceria com DC United

O acordo entre as partes foi assinado nesta segunda pelo vice-presidente da Inter, Angelomario Moratti, e o diretor-geral do DC United, Jason Levien. Segundo comunicado oficial no site do clube italiano, a parceria prevê o "intercâmbio das equipes, além das melhores práticas competitivas e organizacionais".

O DC United tem como um de seus donos Erick Thohir, que tornou-se presidente da Inter de Milão no mês passado, após ter comprado, ao lado de seus sócios Rosan Roeslani e Handy Soetedjo, 70% das ações do clube. Eles desembolsaram 350 milhões de euros (R$ 1,03 bilhão na época).

"Estamos agradecidos pela oportunidade de trabalhar colaborativamente com a Inter. Acreditamos que esta relação trará um benefício significante no crescimento do DC United a longo prazo", disse Levien. "Vemos isso como uma relação positiva para a Inter", limitou-se a comentar Moratti.