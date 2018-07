Inter de Milão bate Empoli e garante vaga na fase de grupos da Liga Europa

A Inter de Milão venceu o Empoli por 2 a 1, neste sábado, em casa, e garantiu uma vaga na fase de grupos da Liga Europa na próxima temporada, uma rodada antes do término do Campeonato Italiano.

Com o resultado, a Inter foi a 67 pontos, sete a mais que a Fiorentina, e não pode mais ser alcançada na quarta posição. Assim, o time de Florença terá de jogar a fase qualificatória do torneio continental. Já o Empoli, que apenas cumpre tabela no Italiano, estacionou nos 43 pontos, em 11.º lugar.

Todos os gols da partida aconteceram no primeiro tempo. Aos 11 minutos, após ótima arrancada de Perisic pela esquerda, Icardi recebeu na entrada da área e bateu firme, de primeira, para abrir o marcador.

O Empoli buscou o empate aos 36. Em cruzamento rasteiro de Maccarone, Pucciarelli se antecipou a Juan Jesus, tirou o zagueiro brasileiro e tocou com categoria na saída do goleiro.

Mas a Inter buscou a vitória três minutos depois. Jovetic recebeu na área pela esquerda e finalizou cruzado. O goleiro deu rebote para o meio da área e Perisic apareceu para tocar para o gol vazio.

A Inter fecha a temporada na semana que vem, quando encara o Sassuolo fora de casa pela última rodada do Italiano, no próximo dia 15. No mesmo dia, o Empoli recebe o Torino.