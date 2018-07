Inter de Milão bate Napoli e assume vice-liderança

Destaque no jogo, o volante colombiano Guarín abriu o placar para a Inter de Milão logo aos 8 minutos do primeiro tempo. Depois de cobrança de escanteio, ele mandou a bola para o fundo das redes com um chute de primeira na grande área.

Aos 39 minutos, o atacante argentino Diego Milito ampliou o marcador para a equipe da casa. Ele recebeu belo passe de Guarín pelo lado esquerdo da área, ajeitou e também mandou um chute certeiro para o gol, no canto esquerdo baixo do goleiro.

O Napoli descontou no segundo tempo, com um gol do uruguaio Cavani, aos 9 minutos. Depois de uma confusão na pequena área e um grande bate-rebate, o atacante não perdoou e ainda deu esperanças aos napolitanos. A equipe visitante não conseguiu, porém, igualar o placar. Com isso, saiu no prejuízo na classificação do Campeonato Italiano.

A próxima partida da Inter na competição será realizada no próximo domingo, contra a Lazio, em Roma. Já o Napoli voltará a atuar em casa, desta vez contra o Bologna, na próxima rodada da competição nacional.