Inter de Milão bate o Genoa em casa e vence na estreia A Inter de Milão começou o Campeonato Italiano com vitória. Neste domingo, a equipe do técnico Walter Mazzarri recebeu o Genoa no Giuseppe Meazza e fez a sua parte, vencendo por 2 a 0 em jogo válido pela primeira rodada da competição. Os dois gols do time de Milão foram marcados no segundo tempo.