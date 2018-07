Inter bate o Palermo e mantém vivo sonho pela Liga dos Campeões

A Inter de Milão derrotou o Palermo por 3 a 1 neste domingo, em casa, pela 28ª rodada do Campeonato Italiano, e manteve vivo o sonho de disputar a Liga dos Campeões. O time anfitrião continua na zona de classificação para a Liga Europa, com 51 pontos, na quinta colocação, a cinco da Roma, a terceira colocada e com vaga garantida para o mata-mata do principal torneio do continente. Os visitantes seguem na beira da zona de rebaixamento, em 17º, com 27.

A equipe da casa começou melhor a partida e abriu o placar logo aos 10 minutos. Ljajic bateu colocado da entrada da área e mandou para as redes. Aos 23, Icardi aproveitou cruzamento do lado direito e ampliou para a Inter de Milão.

Ainda na etapa inicial, o Palermo conseguiu reagir e diminuiu o marcador com Vazquez, que mandou uma bomba para o gol sem chances para Carrizo. Na segunda etapa, a Inter passou a segurar o resultado e ainda conseguiu ampliar com Perisic. Após cruzamento, ele saltou e mandou de peixinho para o gol.

As duas equipes voltam a campo pelo Italiano no próximo final de semana. No sábado, a Inter de Milão recebe o Bologna, nono colocado com 34 pontos. No domingo, o Palermo recebe o Napoli, que está na briga pelo título - é o atual vice-líder com 61 pontos, a quatro da Juventus, a primeira colocada.