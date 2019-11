Inter de Milão bate Verona de virada e assume ponta do Italiano; Napoli só empata

Em um dos três jogos disputados neste sábado pelo Campeonato Italiano, a Inter de Milão venceu o Verona por 2 a 1, de virada, em casa, e assumiu a liderança da competição de forma provisória. O time chegou aos 31 pontos e ficou dois acima da Juventus, segunda colocada, que no complemento desta 12ª rodada do torneio vai enfrentar o Milan no clássico deste domingo em Turim.

No duelo deste sábado, os visitantes surpreenderam ao abrirem o placar aos em uma cobrança de pênalti aos 19 minutos, que foi convertida por Valerio Verre. A penalidade havia assinalada após o goleiro Samir Handanovic cometer uma falta em Mattia Zaccagni.

Na etapa final, porém, a equipe de Milão buscou o empate com um gol do uruguaio Matías Vecino aos 20 minutos, quando completou de cabeça para as redes um cruzamento de Valentino Lázaro. E depois disso, aos 38, os anfitriões garantiram a vitória com Nicolo Barella, que acertou forte finalização após uma investida ofensiva pelo lado esquerdo do ataque.

Com a derrota, o Verona continuou com 15 pontos e ocupa a nona colocação do Italiano. Um pouco abaixo, com 13, agora figura o Torino, que subiu para o 11º lugar ao golear o Brescia por 4 a 0, fora de casa, horas mais cedo. Andrea Belotti, com dois gols de pênalti no primeiro tempo, e Alex Berenguer, com outras duas bolas na rede na etapa final, asseguraram o belo triunfo sobre a equipe do atacante Mario Balotelli, que foi substituído já na volta do intervalo pelo defensor Bruno Martella.

Já o Napoli decepcionou a sua torcida neste sábado, em Nápoles, ao ficar no 0 a 0 com o Genoa, em resultado que manteve o time fora da zona de classificação às competições europeias, em sétimo lugar, com 19 pontos. Já a equipe de Gênova tem apenas nove, em 17º lugar, e está logo acima da zona de rebaixamento, encabeçada pela Sampdoria, com oito, que neste domingo atuará em casa contra a Atalanta.