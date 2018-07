Inter de Milão contrata atacante montenegrino do City por empréstimo

O Manchester City anunciou oficialmente nesta sexta-feira que emprestou o atacante montenegrino Stevan Jovetic para a Inter de Milão. O jogador de 25 anos de idade assinou acordo para defender o time italiano por uma temporada e meia.

Jovetic chegou ao City em 2013, depois de cinco temporadas atuando pela Fiorentina, e agora irá retornar ao futebol da Itália. Ele nunca conseguiu se firmar como titular na equipe comandada por Manuel Pellegrini e também enfrentou vários problemas com lesões em sua passagem pelo clube inglês.

O contrato de empréstimo firmado com a Inter, por sinal, prevê a opção de contratação em definitivo do atleta montenegrino, que com a camisa do City dez 11 gols em 44 partidas disputadas. Na melhor delas, ele marcou duas vezes na vitória por 3 a 1 sobre o Liverpool, em agosto do ano passado, sendo que na temporada 2013/2014 ele ajudou a equipe a conquistar o Campeonato Inglês e a Copa da Liga Inglesa.

Por meio de um curto comunicado no qual confirmou a transação, o Manchester City desejou "a melhor das sortes" ao jogador durante a sua passagem pela Inter de Milão.