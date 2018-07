Inter de Milão contrata jogador da Atalanta em negócio que pode custar R$ 95 milhões

Em busca de uma reação após um início de temporada decepcionante, a Inter de Milão foi ao mercado e anunciou nesta quarta-feira a contratação do meio-campista Roberto Gagliardini, que estava na Atalanta. O valor total da transação pode chegar aos 28 milhões de euros (aproximadamente R$ 95 milhões).

Os clubes envolvidos na transação não revelaram os detalhes financeiros do negócio. Mas as informações da imprensa italiana são de que a Inter vai pagar 2 milhões de euros (R$ 7 milhões) pelo empréstimo até junho de 2018, além de ter acertado o pagamento de outros 23 milhões de euros (R$ 78 milhões) pelos direitos do jogador até o fim da temporada. Além disso, poderá ter que desembolsar outros 3 milhões de euros (R$ 10 milhões) por eventuais bônus.

"Estou entusiasmado por começar a trabalhar com Stefano Pioli (o técnico da Inter), para conhecer meus companheiros e, claro, por vestir esta camiseta no San Siro", afirmou Gagliardini ao site oficial da Inter de Milão.

O meio-campista disputou 14 partidas do Campeonato Italiano, mas, aos 22 anos, é considerado uma das principais revelações do futebol do país, já tendo sido convocado duas vezes para defender a seleção. Agora ele vai reforçar um dos principais times do futebol da Itália.

A Inter fechou a primeira metade do Campeonato Italiano em um modesto sétimo lugar, com 33 pontos somados em 19 jogos. O seu próximo compromisso será no próximo sábado, quando vai receber o Chievo. Recentemente, o clube perdeu o volante brasileiro Felipe Melo, que acertou a sua transferência para o Palmeiras.