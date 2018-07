Inter de Milão contrata Leonardo como novo técnico

O brasileiro substitui Rafael Benítez, que na quinta-feira deixou o Inter poucos dias depois da equipe ganhar o Mundial de Clubes da Fifa e após seis meses no cargo.

"Há poucos minutos foi assinado um acordo que o ligará (Leonardo) ao clube até 30 de junho de 2012", informou o clube.

Leonardo levou o AC Milan na temporada passada ao terceiro lugar na Série A e às oitavas de final da Liga dos Campeões antes de deixar o cargo.

Ele também jogou no AC Milan e por isso sua entrada no Inter gerou críticas. "Inacreditável" e "traidor" foram algumas das mensagens de torcedores e colunistas de futebol no site de microblogs Twitter.

A saída de Benítez ocorre após o espanhol criticar os poucos esforços feitos pelo Inter para conseguir reforços de qualidade.