Inter de Milão apresenta meia português João Mário, do Sporting

A Inter de Milão apresentará neste domingo mais um reforço para a temporada europeia. Trata-se do meia português João Mário, que defendia o Sporting. De acordo com a imprensa portuguesa, a negociação rendeu ao clube local o valor de 45 milhões de euros (cerca de R$ 165 milhões).

João Mário, de 23 anos, será um dos concorrentes do brasileiro Gabriel em busca de um lugar entre os titulares da equipe italiana. O atacante do Santos deve ser oficializado pelo clube de Milão nos próximos dias, se tornando o quinto reforço da Inter para a temporada.

Antes da oficialização de Gabriel, a Inter deve apresentar João Mário à torcida ainda neste domingo, momentos antes da partida contra o Palermo, em rodada do Campeonato Italiano. "É um jogador importante, que estávamos acompanhando faz tempo e que reforçará um elenco competitivo", disse o presidente da Inter, Erick Thohir.

O meia português desembarca na Inter embalado pelo título da Eurocopa que conquistou junto a sua seleção, no início de julho. Com sua transferência, encerra uma trajetória de doze anos no Sporting, onde jogava desde a infância, ainda nas categorias de base.

João Mário vai se juntar ainda ao meia Éver Banega, ao zagueiro Cristian Ansaldi e ao meia-atacante Antonio Candreva como novidades da equipe de Milão. A dupla de argentinos e o italiano também foram contratados para a atual temporada europeia.