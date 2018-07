Inter de Milão demite Rafael Benítez e deve acertar com Leonardo

A Inter de Milão anunciou oficialmente nesta quinta-feira a demissão do técnico Rafael Benítez. O espanhol teve sua saída do clube definida "em comum acordo", segundo o clube, após uma reunião com o presidente Massimo Moratti.

Benítez ficou sem clima para continuar na Inter depois de ter criticado duramente a política de contratações de Moratti no último fim de semana, após a conquista do título do Mundial de Clubes da Fifa, nos Emirados Árabes Unidos. Em tom de desabafo, o espanhol disse que não merecia a pressão a que vinha sendo submetido porque não teve sua lista de reforços atendida pelos dirigentes.

Apesar de ter ganho o Mundial, a Inter faz uma temporada decepcionante. Ocupa apenas a oitava colocação do Campeonato Italiano e passou à segunda fase da Liga dos Campeões como vice-líder de seu grupo. Com isso, terá que decidir uma vaga nas quartas de final fora de casa com o Bayern de Munique, em fevereiro.

Benítez foi contratado em junho para substituir José Mourinho, que trocou a Inter pelo Real Madrid. As comparações com o antecessor foram inevitáveis, já que sob o comando do técnico português o time conquistou dois Campeonatos Italiano, uma Copa da Itália e a última Liga dos Campeões. O vínculo do espanhol terminaria no meio de 2012.

O nome mais cotado para o lugar de Benítez, segundo a imprensa italiana, é o do brasileiro Leonardo, que dirigiu o Milan entre 2009 e 2010. O ex-jogador é amigo pessoal de Moratti e deve ter sua contratação anunciada nas próximas horas.