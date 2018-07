Inter de Milão derrota o Verona pelo Italiano e encerra jejum

A Inter de Milão derrotou o Verona por 3 a 0 neste sábado, fora de casa, pelo Campeonato Italiano, e encerrou um jejum de sete jogos sem vitórias - a última havia acontecido em 26 de fevereiro, quando bateu o Celtic por 1 a 0, pela Liga Europa.

O resultado levou a equipe de Milão ao oitavo lugar, com 41 pontos. O Verona permanece em 15º, com 33. As duas equipes voltam a campo no próximo dia 19 pelo Campeonato Italiano. A Inter fará o clássico com o Milan, enquanto o Verona visitará a Fiorentina.

O time do técnico Roberto Mancini contou com a presença dos brasileiros Juan Jesus e Hernanes como titulares no duelo deste sábado. Mas nenhum deles balançou as redes. A Inter abriu o marcador aos 11 minutos do primeiro tempo com Icardi ao completar cruzamento. Na etapa final, logo aos três, o argentino Palacios ampliou de maneira parecida.

Aos 31, o Verona teve chance de diminuir a contagem, mas o veterano Luca Toni desperdiçou pênalti. A Inter cozinhou a partida e chegou ao terceiro já nos acréscimos. Após cruzamento da direita, Moras tentou cortar, mas mandou contra o patrimônio: 3 a 0.